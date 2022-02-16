الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاحه في إبدأ حلمك بالثقافة.. يوسف حسنين يشارك في أرض البناء

يوسف حسنين
يوسف حسنين

يشارك الفنان الشاب يوسف حسنين، أحد أبناء مبادرة إبدأ حلمك، التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، وكشفت عن العديد من المواهب الشابة، في العرض المسرحي "أيام البناء"،  لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك، لعرضه في المحافظات خلال الفترة القادمة.

العرض المسرحي يحمل اسم «أيام البناء»، حيث أنه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم و وطنهم.

وقال يوسف حسنين، إن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

واضاف أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد، لافتا إلى أنه سيقوم بإخراج العمل.
وأوضح أنه فخور بالمشاركة في مبادرة إبدأ حلمك، لوزارة الثقافة، التي طورت من موهبته، مؤكدا أنها فتحت له المجال في المشاركة في العروض المسرحية.
وأكد على أنها تعد من أهم وأبرز المبادرات الداعمة للشباب في مجال التمثيل.

الفنان الشاب يوسف حسنين عرض مسرحي ارض البناء إبدأ حلمك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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