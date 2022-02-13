الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يجتمع مع مسئولي ملف تقنين أملاك الدولة

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدات المحلية لمركزي  نجع حمادي والوقف، مع المعنيين بملف التقنين، وذلك لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين، بحضور كلا من عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعماد السمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وأشرف أبو القاسم مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة وحسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية. 

استعرض نائب محافظ قنا معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مؤكدًا على رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

أراضي رؤساء ابو متابعة تعاقد المواطنين مدير محافظ

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وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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