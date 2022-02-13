الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تاجر هيروين في كفر الشيخ

هيروين
هيروين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط مسجل خطر يروج المواد المخدرة في محافظة كفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذت العيار – كمية من مخدر الهيروين "وزنت 1 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول».

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

وزارة الداخلية المواد المخدرة مسجل خطر ضبط محافظة كفر الشيخ قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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