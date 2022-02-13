14 فبراير.. «الاقتصادية الإفريقية» تناقش أهمية تسريع سلسلة القيمة الصناعية

يجتمع أعضاء منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية (AEZO)، في منتدى الأعمال الأوروبي الإفريقي السابع، في بروكسل، في الفترة من 14 إلى 18 فبراير 2022؛ لمناقشة وأهمية تسريع تطوير سلسلة القيمة الصناعية والاستدامة، في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

يُنظم المنتدى كل ثلاث سنوات متتاليًا مع قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، بمشاركة تنظيمية من الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، جنبًا إلى جنب مع منظمات الأعمال الأفريقية والاتحاد الأوروبي.

سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في المنتدى، حول المناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية وأهمية تسريع تطوير سلسلة القيمة الصناعية والاستدامة، في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.