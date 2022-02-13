الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1.3 مليون حجم التعاملات.. ضبط «جواهرجي» يتاجر بالنقد الأجنبي في المنيا

ذهب
ذهب

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب محل مصوغات يتاجر في النقد الأجنبي مع العاملين بالخارج، في محافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "صاحب محل مصوغات"، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من المصريين العائدين من الخارج أو ذويهم خارج نطاق السوق المصرفية بسعر أزيد من السعر الرسمى ، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بسعر أزيد من السعر الرسمى بنسبة كبيرة مستفيداً من فارق سعر العملة ويتخذ من محل المصوغات الذهبية الخاص به مركزاً لمُزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر بلغت 1,330,000 جنيه مصرى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة النقد الأجنبي محل مصوغات ضبط محافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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