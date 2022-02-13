الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لثلاث موظفين لتقاضيهم رشوة وتزويرهم أوراق رسمية بمطروح

هيئة محكمه جنايات
هيئة محكمه جنايات مطروح الدائرة الأولي

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى، بمعاقبة  " ا،  ر "،  "ع، ع" ، " ش،  م، ه " الموظفين بمجلس ومدينة الضبعة بالسجن لمدة  15 عاما وتغريم كل منهم بمبلغ  100 ألف جنيه بتهمه تقاضيهم رشوة لنقل عداد كهرباء بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي والتزوير في أوراق رسمية .

جاء ذلك في مجمع محاكم مطروح  بعضوية  المستشار دكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف محمد، والمستشار مصطفى قايد محمود، وبحضور اسلام البنا  وكيل النائب العام، ومحمود بلال سكرتير الجلسة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام  “ طارق. ع ” موظف باحد شركات الاستثمار بتقديم بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية، يفيد بأنه قام في 26 يونيو 2020 بالتوجه إلي مجلس ومدينة الضبعة لتحويل عداد كهرباء بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي من عداد انشائي الى عداد دائم وقام المتهم الاول والمتهم الثاني بمقابلته لانهاء  الاجراءات وعقب تجهيز  الاوراق المطلوبة في 15 يوليو 2020 قام المتهم الاول بطلب رشوة 60 ألف جنية لنقل العداد .

وعقب إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية تقابل الطرفان بمجلس المدينة لصياغة الخطاب الموجه إلى شركة الكهرباء لإنهاء الإجراءات المتفق عليها بتاريخ قديم بسبب نقل حيازة أراضي الساحل الشمالي الي هيئة المجتمعات العمرانية وعدم اختصاص مجلس مدينة الضبعة وذلك مقابل مبلغ الرشوة بعد تخفيضه من 60 ألف جنية  إلي 50 ألف جنية.  

وعقب الانتهاء من تغيير التاريخ وتزوير الأوراق لنقل عداد الكهرباء  تقابل الطرفان في احدي محطات الوقود بسيدي عبدالرحمن واستلم المبلغ  الخطاب وبه توقيعات المتهمين وختم شعار الجمهورية  وتم تسليم الرشوة الي المتهم الاول وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم بمبلغ الرشوة وتم تحرير المحضر اللازم  وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق واحالتهم إلي محكمة جنايات مطروح.

الساحل الشمالى الرقابة الإدارية المجتمعات العمرانية محكمه جنايات مطروح النياية العامة رشوة

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وائل لطفي

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