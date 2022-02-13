الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 عاطلين سرقوا فيلا طبيب بمدينة الشروق.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الأحد، حبس 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة فيلا طبيب بمدينة الشروق. 

وطلبت النيابة سرعة استكمال تحريات المباحث الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

 - نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين “ع. ش” و“هـ.ع” و"ح .م" قاموا بسرقة فيلا سكنية خاصة بطبيب، وذلك بعد مراقبة أفراد سكنها وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية. 

وأقر المتهمون بارتكاب واقعة السرقة مبررين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لارتكاب تلك الواقعة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من طبيب، يفيد فيه بسرقة فيلته السكنية بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقع، وأرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

النيابة حبس متهمين قاضي المعارضات سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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