يقتل زوجته في «مدارس الغردقة» ثم يسلّم نفسه للشرطة

قررت نيابة الغردقة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بمنطقة المدارس بالغردقة، وذلك لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير طبي بالحادث وطلب تحريات المباحث.

كانت سيدة في العقد الثالث لقيت مصرعها بعد قيام زوجها بخنقها حتى تركها جثة هامدة، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتم إخطار النيابة ومرفق الإسعاف.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من مباحث قسم أول الغردقة، بقيام شاب يقيم بمنطقة المدارس بقتل زوجته وتسليم نفسه إلى قسم شرطة أول، وتم إخطار النيابة لبدء التحقيقات في الحادث، والتعرف على ملابساته.