الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يقتل زوجته في «مدارس الغردقة» ثم يسلّم نفسه للشرطة

محكمة
محكمة

قررت نيابة الغردقة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بمنطقة المدارس بالغردقة، وذلك لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير طبي بالحادث وطلب تحريات المباحث.

كانت سيدة في العقد الثالث لقيت مصرعها بعد قيام زوجها بخنقها حتى تركها جثة هامدة، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتم إخطار النيابة ومرفق الإسعاف. 

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من مباحث قسم أول الغردقة، بقيام شاب يقيم بمنطقة المدارس بقتل زوجته وتسليم نفسه إلى قسم شرطة أول، وتم إخطار النيابة لبدء التحقيقات في الحادث، والتعرف على ملابساته.

البحر الاحمر وفاة تحقيقات يد زوجها الشرعي الغردقة نيابة تشريح جثة الطبيب الشرعي طلب تحريات أمن البحر الأحمر تشريح جثة سيدة طلب تحريات المباحث مدير أمن البحر الأحمر قسم أول الغردقة المستشار علاء فرج

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