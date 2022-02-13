اليوم.. «الجنايات» تستمع لشهود النفي في قضية «الآثار الكبرى»

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، لشهود النفي في القضية المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين، و21 متهمًا آخرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت جهات التحقيق، قد أمرت في وقت سابق، بحبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وأسندت إليه تهمة تمويل تشكيل عصابي، لتنقيب عن الآثاروذلك بعدما توصلت التحقيقات في قضية الآثار الكبرى، بتمويل رجل الأعمال حسن راتب، عصابة بقيادة نائب الجن علاء حسانين، للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها وتهريبها.

وخلال التحقيقات اعترف شقيق علاء حسانين أن حسن راتب قام بتمويله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب للعصابة ووفر المعدات اللازمة لنقل الآثار المستخرجة من باطن الأرض إلى مقبرة سرية تقع في حيازة حسن راتب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.