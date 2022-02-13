684 وفاة و44 ألفًا و877 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، 44 ألفاً و877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و631 ألفا و421 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 684 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 508 آلاف و665 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 537 ألفاً و45 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 مليوناً و585 ألفاً و711 شخصا، وذلك بعدما تعافى 117 ألفاً و591 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 410 ملايين و176 ألفا و62 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و809 آلاف و944 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و707 آلاف و349 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و586 ألفا و544 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ27 مليونا و434 ألفا و286 حالة.