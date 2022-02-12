السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس متهمين أجبروا شخصًا على توقيع إيصالات أمانة بالمرج

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح بالمرج، اليوم السبت، حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج. 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم واقعة التعدي على المجني عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم، وأقروا بأن المجني عليه أخذ من المتهم الأول مبلغ  200 ألف جنيه لمشاركته في مشروع.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واحتجازه، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من شخص يتهم 3 أشخاص باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المرج قسم شرطة قاضي المعارضات واقعة متهمين

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وائل لطفي

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