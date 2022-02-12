السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ادفعه إلى حب القراءة.. كيف تجعل عام 2022 مفيدًا لطفلك الصغير؟

تعلم القراءة للأطفال
تعلم القراءة للأطفال

مع بدأ العام الجديد، يحدد الكل أهدافه التي يريد أن يحققها خلال العام، ويعتبر تحقيق الآمال الخاصة بالأبناء هي الغاية المثلى التي يريد الآباء أن يحصلوا عليها خلال عامهم الجديد، ولا شك أن تعلم القراءة والالتزام بها، أفضل ما يمكن تقديمه للأطفال، لذلك احرص على أن تكون هذه هي خطتك للعام الجديد.

في ظل انتشار فيروس كورونا، أصبح من الصعب الذهاب إلى مراكز القراءة المختلفة، ولكن اليوم وبحسب ما ورد في موقع «dailymail»، فإنه أصبح بالإمكان تعليم القراءة عن بعد وهذا من خلال.

يذكر الموقع أن عددًا من البرامج المختلفة، أصبح يقدم تجربة القراءة عن بعد مستخدمًا في ذلك أفضل أفضل المواد الصوتية، وتوفير الكتب بالمستوى المناسب لطفلك، جنبًا إلى جنب مع أوراق النشاط ونصائح الخبراء، وكلها يتم تسليمها إلى باب منزلك مع التوازن المثالي بين الغرض والمتعة.

 

لماذا يجب حث الطفل على القراءة:

الأطفال المتحمسون للقراء يكون أداؤهم أفضل في المدرسة، في كل المواد تقريبًا، وهم أكثر عرضة بثلاث مرات للتمتع بصحة نفسية جيدة، من خلال السماح للطفل بالقراءة لمدة 10 دقائق فقط في اليوم، حيث يمكنك مساعدته في إطلاق العنان لخياله.

اشترك في نادي القراءة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثماني سنوات أو اطلب أحد صناديق إعداد القائمة الخاصة بهم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و11 عامًا. 

كما تنمي القراءة القدرة لديهم على النقد، ويمكن أن تدفع الأطفال إلى تلخيص الكتب التي يقرأونها، والتحدث معهم حول الحكمة أو العظة التي استفادوا منها من هذا الكتاب، وبعدها يكون الطفل قادر على استيعاب المعلومات وتحويلها إلى دستور في الحياة، مما يساعد على ارتفاع حاسة النقد والفهم لديه، واستيعاب الأمور المختلفة التي تعرضها الكتب.

الطفل الصغ تعلم القراءة تعلم القراء التعلم عن يعد الحياة في

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها