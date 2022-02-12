ادفعه إلى حب القراءة.. كيف تجعل عام 2022 مفيدًا لطفلك الصغير؟

مع بدأ العام الجديد، يحدد الكل أهدافه التي يريد أن يحققها خلال العام، ويعتبر تحقيق الآمال الخاصة بالأبناء هي الغاية المثلى التي يريد الآباء أن يحصلوا عليها خلال عامهم الجديد، ولا شك أن تعلم القراءة والالتزام بها، أفضل ما يمكن تقديمه للأطفال، لذلك احرص على أن تكون هذه هي خطتك للعام الجديد.

في ظل انتشار فيروس كورونا، أصبح من الصعب الذهاب إلى مراكز القراءة المختلفة، ولكن اليوم وبحسب ما ورد في موقع «dailymail»، فإنه أصبح بالإمكان تعليم القراءة عن بعد وهذا من خلال.

يذكر الموقع أن عددًا من البرامج المختلفة، أصبح يقدم تجربة القراءة عن بعد مستخدمًا في ذلك أفضل أفضل المواد الصوتية، وتوفير الكتب بالمستوى المناسب لطفلك، جنبًا إلى جنب مع أوراق النشاط ونصائح الخبراء، وكلها يتم تسليمها إلى باب منزلك مع التوازن المثالي بين الغرض والمتعة.

لماذا يجب حث الطفل على القراءة:

الأطفال المتحمسون للقراء يكون أداؤهم أفضل في المدرسة، في كل المواد تقريبًا، وهم أكثر عرضة بثلاث مرات للتمتع بصحة نفسية جيدة، من خلال السماح للطفل بالقراءة لمدة 10 دقائق فقط في اليوم، حيث يمكنك مساعدته في إطلاق العنان لخياله.

اشترك في نادي القراءة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثماني سنوات أو اطلب أحد صناديق إعداد القائمة الخاصة بهم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و11 عامًا.

كما تنمي القراءة القدرة لديهم على النقد، ويمكن أن تدفع الأطفال إلى تلخيص الكتب التي يقرأونها، والتحدث معهم حول الحكمة أو العظة التي استفادوا منها من هذا الكتاب، وبعدها يكون الطفل قادر على استيعاب المعلومات وتحويلها إلى دستور في الحياة، مما يساعد على ارتفاع حاسة النقد والفهم لديه، واستيعاب الأمور المختلفة التي تعرضها الكتب.