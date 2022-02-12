افتتاح أول مشروع لجذب سياحة الطيور المهاجرة في مصر

افتتح فندق موفنبيك أسوان المملوكة لشركة إيجوث إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق مشروع جذب سياحة الطيور المهاجرة التي تتوافد على جزر أسوان، وذلك في إطار دعم الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتنشيط السياحة في مصر.

وكشف يحيى قطب مدير عام فندق موفنبيك أسوان المملوك لشركة إيجوث إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن افتتاح مشروع جديد يساهم في تنشيط السياحة ويعمل على جذب نوع جديدة من السياحة الوافدة الي مصر وهو سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة .

وأشار إلى أنه تم افتتاح الموقع يوم 10 فبراير وسيتم إقامة مسابقات خاصة بمشاهدة الطيور المهاجرة وسيتم تقديم شهادة مقدمة من موفنبيك أسوان وموثقة من الفندق .

وأضاف قطب أن المشروع عبارة منطقة لمشاهدة الطيور المهاجرة مجهزة بتليسكوبات حديثة يتم ربطها بالمحمول، موضحا أن بالاضافة إلى المميزات الموجودة في محافظة أسوان من جوها الدافئ مما يعمل على هجرة الطيور المختلفة لزيارة مصر .

وأكد أنه يوجد حوالي 140 طائر يأتون الي أسوان للجزر الموجودة في النيل وتكون الطيور موجودة حول منتجع موفنبيك أسوان بالكامل لذا تم التفكير في مشروع يلبي احتياجات مشاهدي الطيور.

وأوضح أن هناك عدد كبير في العالم يحب هذه الهواية لذا تم عمل مكان مميز للمشاهدة الطيور وتم تصنيع هذا المكان من خشب الأشجار والنخيل بيحث يكون صديق للبيئة ويحاكي الطبيعة وتم تجهيزه بتليسكوبات حديثة بحيث أن زائر الفندق يستطيع أن يراقب الطيور دون أن تراه ويستمتع بالأنواع المختلفة مشيرا الي أنه يوجد بعض التيلسكوبات الحديثة التي يتم استخدامها تم ربطها بالموبايل ويستطيع السائح التقاط صور أو تسجيل فيديو للطائر الذي يرغب في متابعته وهو شئ جديد يتم اضافتها لفندق موفنبيك أٍسوان .

وأوضح أنه نخطط لجذب سياحة جديدة مهمة لنشر ثقافة رؤية الطيور المهاجرة النادرة حيث نستطيع التسويق لهذه السياحة كونه يوجد عدد كبير من الهواة يرغب في رؤية هذه الطيور.

وأكد أن هناك مهرجان للطيور يتم إقامته سنويا ولكنه غير كافي لجذب السياحة ولكن مايتم داخل موفنبيك أسوان أنه خلال أي وقت يستطيع السائح الذي يهوي هذه الهواية يستمتع بها بالإضافة إلى أن الفندق سيعمل على تسويق هذه الهواية بشكل مميز ليجذب السياح إلى مصر .

وأوضح أنه من أبرز الطيور الموجودة طائر الفرشون الرمادي ومشهور في مصر بمالك الحزين وهو طائر مميز للغاية وهو من الطيور التي تهواها وطائر أبو فصادة الأفريقي وهو طائر ودود وصوته رائع بجانب أنه يوجد طيور تسير في أسراب خلال وقت الغروب مثل طائر أبي منجل ويسير في أوقات الصباح أو وقت الغروب حيث يكونوا متجهين من منطقة الشرق الي منطقة الغرب وطائر الوروار الأخضر وهو طائر مميز كما يوجد أنواع أخرى من الطيور.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتم استكمالا الي ماتم في الفندق من خلال المزرعة مساحتها 40 ألف متر تم زراعتها من الخضروات والفواكهة والأعشاب بالاضافة لي مزرعة السمك الموجودة وإعادة تدوير مخلفات الطعام والزراعة وتصنيع سماد عضوي منها لزيادة خصوبة التربة سواء للمساحات الخضراء أو المزرعة .

وأوضح أنه جاري العمل علي مشروع سيت استكمال تنفيذه خلال العام الجاري وهو الاعتماد على الطاقة الشمسية حيث جاري التعاقد مع شركة لتنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري .