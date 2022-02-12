تفقدها رئيس الوزراء.. أبرز المعلومات عن ساحة الشعب

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، صباح اليوم، لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، رافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسئولين المرافقين، أكد خلاله أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة، وبأعلى مستوى من الجودة، كما تفقد الأعمال في ساحة الشعب.

وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن ساحة الشعب.

- ساحة الشعب بها أعلى وأضخم ساري علم في العالم وبها أيضًا النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائري مدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.

- النصب التذكارى صمم بطابع فرعوني من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ذات الطابع الفرعوني.

- وصل ارتفاع النصب التذكاري إلى حدود الثلاثين مترًا ويتكون من جزأين يأخذوا الشكل الدائرى ويتوسطهما شاهد.

- بدأت أعمال التشطيب في النصب التذكاري لشهداء مصر على مر العصور بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

- يتوسط الحي الحكومي ساحة الشعب التي بنهايتها مبنى المركز الثقافي الإسلامي مسجد مصر والحي السكني الثالث بنسبة إنجاز كبيرة، وجار التجهيز لاستقبال المواطنين بالحي خلال الفترة المقبلة، والحي السكني الخامس بنسب تجاوزت الـ٨٦٪ للمرحلة الأولى من أعمال الهيكل الخرساني، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات.