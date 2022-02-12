24 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة للدورة السادسة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

ويشارك بمسابقة الفيلم القصير من مصر فيلم "1+1" تأليف وإخراج آلاء محمود، وبطولة أمير المصري، سارة عبد الرحمن، وتدور الأحداث من خلال فتاة تمشي في مدينة مدمرة بحثًا عن الطعام.

تشاهد المدينة وكأنها تراها للمرة الأولى، يلفت انتباهها حلّة وفستان زفاف يظهران في نافذة أحد المتاجر. ترى لافتة مطعم فتدخله وتجد بعض الأطعمة المعلبة، فتفاجأ أن أحد أفراد جيش العدو يتواجد هناك.

كما ينافس أيضاً على جوائز المسابقة من مصر فيلم "مالا نعرفه عن مريم" تأليف وإخراج مراد مصطفى، بطولة دعاء عريقات، عماد غنيم، أسامة عبد الله، وخلال الفيلم تذهب "مريم" إلى إحدى المستشفيات الحكومية مع زوجها وابنتها، لتخضع لكشف طبي بسبب آلام شديد في المعدة، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارًا مختلفًا وغير متوقع بين أفراد الأسرة.

ومن إنتاج مصري أمريكي يشارك بالمسابقة فيلما "شم النسيم" تأليف وإخراج مارك لاتي، وتدور أحداثه من خلال طفلة تجبر على الخضوع لعملية ختان في إحدى القرى الصغيرة، و"ميكروباص" تأليف وإخراج ماجي كمال، وبطولة داليا شوقي، صبور أبو الدهب، وترصد الأحداث حياة فتاة شابة تتعرض لتجربة تحرش تسبب لها هزة نفسية قوية.

وللدول العربية نصيب كبير في المنافسة على جوائز المسابقة حيث تشارك تونس بفيلم "عنقاء" تأليف وإخراج بلسم الروح وخي، بطولة كنزة بن دياب، مرام بن عزيزة، محمد داهش، وتدور الأحداث من خلال أمل، فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من مرض غامض يجبرها على البقاء بعيدًا عن الشمس.

ومن المغرب يعرض فيلم "جينز" إخراج محمد بوهاري، تأليف فدوي نايت مبارك، وخلال الفيلم تقوم سلمى بكيّ سروال الجينز الخاص بصاحب عملها. تحاول جاهدة إعادة القماش إلى رونقه باستخدام المكواة، ينتهي بها الأمر بحرقه وتغادر المبني، لكنها تجد نفسها وجها لوجه مع صاحب العمل.

كما يعرض من البحرين فيلم "عروس البحر" إخراج محمد عتيق، تأليف منصورة الجمري، بطولة ريما غريب، علي يحيى، برفين، عبد الحسين مرهون، وخلال الفيلم تجد منال نفسها مرغمة على الزواج من مغتصبها.. فعائلتها تتستر على الجريمة خوفًا من احتقار المجتمع لابنتهم، والقانون يمنحه خيار الزواج منها في مقابل إسقاط عقوبته. لكن منال لا تقبل الرضوخ لإرادة الأهل وتحتكم للقانون.

وتشارك البرازيل في المسابقة بفيلم "سماء أغسطس"، إخراج جاسمن تينوتشي، تأليف سايم صادق، جاسمن تينوتشي، وتدور الأحداث أثناء استمرار حرائق غابات الأمازون لليوم السابع عشر على التوالي، حيث تجد إحدى الممرضات نفسها مدفوعة للجوء لإحدى الكنائس غير المعتادة.

وتشارك فرنسا في المسابقة بفيلم "أسرّة باردة" تأليف وإخراج ليتيثيا مارتينوتشي، وتدور الأحداث في إحدى الليالي الشتوية الباردة في منتج تزلج بجبال الألب الفرنسية، تحاول منى، العاملة إيطالية الأصول، العثور على مأوى تختبئ فيه من الطقس البارد. الرحلة الكابوسية تقربها أكثر من حاضر مجهول.

وتنافس أسبانيا في المسابقة بفيلم "صمّاء" إخراج نوريا مونوز- أورتن، إيفا ليبريتد، تأليف إيفا ليبريتد، وتدور الأحداث من خلال أنجيلا، وهي شابة صماء تعيش مع حبيبها داريو، بصحبة ست دجاجات وأربعة كلاب ومزرعة خضروات، والعديد من أزمات التواصل أيضًا. والآن هم أيضًا ينتظرون طفلًا.

ومن المملكة المتحدة يعرض فيلم "أنا بخير، ماذا عنك؟" تأليف وإخراج موللي ماننج ووكر، وتدور الأحداث من خلال مراهقة في السادسة عشر تدفعها السلطات للتعرض لهزة نفسية عنيفة.

كما يعرض بالمسابقة من رومانيا فيلم "قصص حب على عجلات"، إخراج كارينا جابريلا داسيوفيانو، وخلال الأحداث تحاول لي لي ذات الست وثلاثين عامًا انقاذ زواجها بالعمل كسائقة تاكسي لمساعدة زوجها الصياد المتواكل داني.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية يعرض فيلم "غرفة الخطابات"، إخراج وتأليف إلفيرا ليند، وتبدأ الأحداث بمجرد نقل ضابط المراجعة إلى حجرة تلقي ومراقبة الخطابات بالسجن، فيجد نفسه غارقًا ومتورطًا في الحياة الخاصة لنزلاء السجن.

كما يعرض من جنوب إفريقيا فيلم "فايف تايجر" تأليف وإخراج نوماوونجا خومالو، وبطولة آياندا سيوكا، مينزي بييلا، فوماني شيلوبانا، وتدور الأحداث في زمن معاصر بجنوب افريقيا، حيث تعيش امرأة محافظة وملتزمة مع زوجها المريض وابنتها.. وتحاول الزوجة أن تقدم المساعدة لزوجها فتجد نفسها في موقف حرج أثناء محاولاتها القيام بذلك.

وتشارك روسيا في المسابقة بفيلمي "ليلة صامتة" تأليف وإخراج بولينا كوندراتيفا، بطولة ياروسلاف افريمينكو، رافيل اندريانوف، ايلينا باشكوفا، و"الابن" تأليف وإخراج ماريا سافرونوفا، بطولة كيريل لايسكوفيسكي، يوليا بيليايفا، جليب ياريكوف، اليكسي شايفر.

ومن كندا يعرض فيلم "الصقيع" تأليف وإخراج ماريان فارلاي، بطولة كارين جونتيه هايندمان، شانتال باريل، بينما تشارك رومانيا بفيلم ""إنتركم 15" إخراج وتأليف أندريه إيبوريه، وبطولة آنا كيونتي، لوانا دراجيتشي، ماريوس جيكا، وتشارك أسبانيا بفيلم "الفتاة التي تأتي كل خميس" إخراج وتأليف ناعومي شانتادا، وبطولة أورورا مايستري، نويليا كاسترو.

كما يعرض أيضا فيلم " أبواق السماء"، وهو من إنتاج 4 دول هي فلسطين، لبنان، فرنسا، بلجيكا، وإخراج راكان مياسي، تأليف وحيد عجمي، راكان مياسي، بطولة بشرى مطر، عزرا النزال.

ولأفلام التحريك نصيب في مسابقة الفيلم القصير، حيث اختار المهرجان أربعة أفلام تحريك، أولها من إنتاج فرنسي تايواني وهو فيلم "مربى الفراشات" إخراج شه ين هوانج، تأليف شه ين هوانج، جوليان لافايي، ويُعرض فيلم "إيلينا"، وهو من إنتاج ليتوانيا، فرنسا، كرواتيا، تأليف وإخراج بيروتى سوديكايتي، وفيلم "ستيك هاوس" تأليف جريجور زورك، إخراج سبيلا كاديتش، تحريك سبيلا كاديتش، أنكا كوسيفار، زارجا مينارت، كلمنتين روباخ، والفيلم الفرنسي "جنيّة الأثداء" تأليف وإخراج ليان فيفييه شباس، تحريك ليان فيفييه شباس، ارمين اساديبو، كاميلي تشاو، آرثر سوتو، جاين ديليندا.

وأشار الناقد السينمائي أحمد شوقي، المستشار الفني للمهرجان، إلى أن عملية اختيار الأفلام استفادت من التنوع داخل الفريق الفني، فقال: "وجود خبرات وخلفيات مختلفة تتمثل في المنتجة دينا العليمي، الكاتبة والناقدة منة الله عبيد، الممثلة والمخرجة مريم الفرجاني، والأكاديمية مريم حمدي، ساعد في صياغة برنامج حافل على كل المستويات، يضم أفلامًا متميز من مختلف الأنواع والأشكال، يجمعها كلها الانشغال بقضايا المرأة الملحة".