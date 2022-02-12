السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الفطر 2022 وبداية ونهاية شهر رمضان فلكيا

صلاة العيد
صلاة العيد

يشغل موعد عيد الفطر المبارك أذهان المصريين، لذلك يتصدر عملية البحث على محرك البحث العالمي «جوجل»، لمعرفة توقعات بداية شهر رمضان المبارك، وموعد إجازة عيد الفطر المبارك بعد صيام 30 يوما كاملا بحسب توقعات الخبراء، لما يشهده الشهر الكريم من مشاعر خاصة لديى المصريين في مختلف ربوع مصر والعالم الاسلامي.

وتمتلئ المساجد بالمسلمين لأداء الصلاة والتسبيح والتقرب من الله خلال أيام رمضان المباركة، ثم يتوج ذلك بصلاة عيد الفطر وسط فرحة المسلمين.

موعد عيد الفطر 2022

وبحسب التوقعات من المقرر أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق الثاني من أبريل أو يوم الأحد الموافق 3 أبريل، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء موعد الإجازات الرسمية والحكومية والخاصة خلال بيان رسمي، عقب ثبوت الرؤية، على أن تكون الإجازات شاملة جميع الفئات في الدولة.


موعد إجازة عيد الفطر 2022

وبحسب التوقعات تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم 12 مايو حتى 16 مايو  المقبل 2022، على أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي فور الانتهاء من الإجازة الرسمية التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء عدا القرار لا يجري على البنوك التي لها فروع إلكترونية، حيث يتم العمل بها طوال فترة العيد بالإضافة إلى التطبيقات الذكية التي توفرها البنوك للعملاء مثل تحويل وتلقي الأموال والحصول على كشف حساب إلكتروني. 

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يشار إلى أنه وفقا لقانون العمل تتضمن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يصل عددهمما يزيد عن 6.4 مليون موظف بالإضافة لكافة العاملين الاطلاع العام والخاص.

والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.

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