الاختيار ٣ وهجمة مرتدة ٢ والمشوار أبرزهم.. خريطة مسلسلات رمضان 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير خريطة مسلسلات رمضان 2022 المرتقبة، حيث يفصلنا نحو 50 يوما عن حلول الشهر الكريم، ويبدأ معه الماراثون الرمضاني في الدراما التلفزيونية بين كبار النجوم، فيشهد هذا العام منافسة شرسة رغم غياب عدد كبير من النجوم المعتاد مشاركتهم كل عام.

ويعكف صناع المسلسلات حاليًا على تصوير أعمالهم التلفزيونية الجديدة محاولين انهاء نسبة كبيرة من تصوير الأحداث لتلاشي ضغط التصوير بالتزامن مع العرض.

خريطة مسلسلات رمضان 2022

ورغم العقوبات التي تقابلهم في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وإصابة الفنانين إلا أنهم صامدين ويحصلون على إجازة لحين شفائهم ثم يستأنفون التصوير سعيًا منهم لإسعاد جمهورهم الذي ينتظرهم كل عام في الشهر نفسه، ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي خريطة مسلسلات رمضان 2022 المقبل:

الاختيار 3

دخل المخرج بيتر ميمي في معسكر مغلق لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” الذي حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول الذي خاض بطولته الفنان أمير كرارة والثاني الذي خاضا بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والذي حكي عن مواقف واقعية للجيش المصري والشرطة، أما الجزء الثالث يخوض بطولته كل من النجم كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز.

وحقق الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولته النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وبمشاركة كل من الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشري، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي وعُرِضَ العمل على شاشة قنوات "أون" وتمت إعادة عرضه خلال الفترة الماضية على عدد من القنوات المصرية والعربية.

وقدم الجزء الأول من المسلسل سيرة الشهيد أحمد منسي، حيث قدم الفنان أمير كرارة قصة حياته، فيما قدم الفنان أحمد العوضي، شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي.

العائدون.. هجمة مرتدة 2

فيما حقق الموسم الأول من مسلسل “هجمة مرتدة” نجاح كبير وخاض بطولته الفنان أحمد عز، ويستعد صناع العمل لجزء ثاني بعنوان “العائدون من داعش” ويخوض بطولته الفنان أمير كرارة، والذي يعكف حاليًا على تصوير مشاهد العمل للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "هجمة مرتدة" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم هند صبري، والفنانة ماجدة زكي، وهشام سليم، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

جزيرة غمام

يخوض الفنان طارق لطفي بطولة مسلسل “جزيرة غمام” الذي يضم كل من الفنان أحمد أمين؛ محمود البزاوي؛ رياض الخولي؛ محمد جمعة وآخرين؛ بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة مي عز الدين التي غابت عن دراما رمضان 2021 الماضي.

وكان طاقم العمل بقيادة المخرج حسين المنباوي بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الجديد "جزيرة غمام" بطولة عدد كبير من النجوم داخل لوكيشن مدينة الإنتاج الإعلامي على أن يستمر التصوير عدة أيام وينتقل إلى ديكورات خارجية ويتم التبادل بين الديكورات خلال الفترة القادمة.

الكبير أوي 6

يعود الفنان أحمد مكي بشخصية “الكبير” والذي حقق نجاحا كبيرا بمواسمه السابقة، وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كلا من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغيرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.



أحلام سعيدة

تعتبر الفنانة يسرا من النجمات اللاتي يحافظن على مكانتهم وسط دراما رمضان، حي تشارك كل عام بعمل فني جديد، وتخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “أحلام سعيدة”.

المسلسل بطولة يسرا، غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نورالدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل "سرايا عابدين".

المشوار

يشارك الفنان محمد رمضان خلال مسوم رضان المقبل بمسلسل “المشوار” إخراج محمد ياسين، ويشارك فى بطولته النجمة دينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل وبيومى فؤاد، وندى بسيونى، وملك قورة وثراء جبيل، وخالد أنور وآخرون من النجوم، تأليف محمد فريد.

ويعد مسلسل المشوار ثانى عمل فني يجمع بين محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني، إذ سبق أن قدما معًا فيلم جواب اعتقال عام 2017، وشارك في بطولة العمل إياد نصار، سيد رجب، صبري فواز، أحمد راتب، محمد عادل، صبري عبدالمنعم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

مكتوب عليا

يعود الفنان أكرم حسني للسباق الرمضاني المقبل بعد غيابه العام الماضي، بمسلسل “مكتوب عليا” بمشاركة الفنانة ايتن عامر، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وحنان سليمان وهنادى مهنا وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.

فاتن أمل حربي

تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني بمسلسل “فاتن أمل حربي” والذي كان يحمل بالبدايه اسم “أحوال شخصية”، وتلعب نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور سيدة تعمل بمصلحة الأحوال المدنية وتعاني من مشاكل مع زوجها.

مسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، وهالة صدقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

عالم موازي

تستأنف الفنانة دنيا سمير غانم نشاطها الفني باستكمال تصوير مسلسل “عالم موازي” بعد مرت بحالة نفسية سيئة بسبب فقدانها لوالدها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وكان من المقرر عرض العمل خلال رمضان الماضي، ولكن اصابتها ووالدتها عطلت تصوير العمل وأدت إلى خروجه من الماراثون الرمضاني.

ويتكون المسلسل الجديد من 15 حلقة، وتم تأجيله من الموسم الرمضاني الماضي، عقب إصابة دنيا سمير غانم، ووالديها بفيروس كورونا، ومن المنتظر أن تحل فنانة أخرى محل الفنانة دلال عبدالعزيز، في المسلسل حيث سيتم إسناد الدور لإحدى الفنانات بشكل رسمي خلال أيام وقبل بدء التصوير، خاصة أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، لم تقم بتصوير أي مشهد في العمل.