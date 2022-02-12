السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رمضان في الإذاعة.. طقوس خاصة

اذاعة
اذاعة

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة والمقرر له غدًا الأحد الموافق 13 فبراير حيث أنه يتوافق اليوم العالمي للإذاعة غدًا الأحد.

شهر رمضان يعد من الأشهر التى تتميز فيها الاذاعة برونق مختلف وجميل  لم تنساه أذهان المصريين.

ولذلك شهدت الإذاعة بعد 6591 طفرة نوعية، تمثلت في تقديم العديد من المواد التي تعتمد على عناصر الإبهار السمعي المتاحة بالإذاعة آنذاك في محاولة لتقديم مواد ترفيهية راقية ومواد ثقافية ودينية في إطار برامج منوعات ثقافية وتمثيليات وغيرها.

ومن أشهر المواد التى منحت الإذاعة نكهة خاصة في شهر رمضان: ألف ليلة وليلة هذه الرائعة الإذاعية الخالدة التي كتبها طاهر أبو فاشا وأخرجها الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان.

كان لـ"ألف ليلة وليلة" قصة خاصة حيث بدأت الإذاعة المصرية لأول مرة في بث حلقات ألف ليلة وليلة في الخمسينات، قامت الراحلة زوزو نبيل بدور شهرزاد، وعبدالرحيم الزرقاني بدور شهريار وتربى على سماعها الكثير والكثير من الأجيال المصرية والعربية ، وفوازير رمضان التى ألف حلقاتها الأولي بيرم التونسي وقدمتها بطريقة مميزة آمال فهمي، والسمسميّة من إخراج محمد محمود شعبان وأداها المنولوجيست سيد الملاح مستعيناً بآلة السمسمية وتضمنت حلقاتها توجيهاً للالتزام بسلوك أخلاقي رفيع أو نقد سلوك ما ،ورمضان حول العالم وهو برنامج خاص يقدم لمحات من العادات الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان في مختلف البلاد الإسلامية، مع تقديم بعض المعلومات التاريخية والجغرافية عن هذه البلاد ، كذلك من وحى قصص القرآن الكريم وبث مباشر من مسجد الحسين لتلاوة القرآن لمشاهير القراء قبيل صلاة الفجر.

احتفال الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة زوزو نبيل المعلومات اليوم العالمى تعكس فوازير رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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