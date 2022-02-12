تأجيل محاكمة حسن راتب وآخرين في الاتجار بالآثار لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، اليوم السبت، محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار، إلى جلسة الغد 13 فبراير الجاري.



واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لـ رجل الإعمال حسن راتب وقال "معنديش فكرة عن القضية أصلا و اقسم بالله معرفش حاجة خالص" و تحدث " علاء حسانين "، وقال عاوز اتكلم عن حاجات مهمة ولو كلامي غير مهم اعدموني، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين عن أنفسهم كما إستمعت لطلبات جميع المحامين.



كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

