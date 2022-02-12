السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة حسن راتب وآخرين في الاتجار بالآثار لجلسة الغد

حسن راتب
حسن راتب

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، اليوم السبت، محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار، إلى جلسة الغد 13 فبراير الجاري.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لـ رجل الإعمال حسن راتب وقال "معنديش فكرة عن القضية أصلا و اقسم بالله معرفش حاجة خالص" و تحدث " علاء حسانين "، وقال عاوز اتكلم عن حاجات مهمة ولو كلامي غير مهم اعدموني، واستمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين عن أنفسهم كما إستمعت لطلبات جميع المحامين.


كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
 

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية جلسة الغد حسن راتب محاكمة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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