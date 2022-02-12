تظاهر الآلاف ضد إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا في أستراليا

شهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا، اليوم السبت، تظاهر الآلاف متجهين إلى البرلمان للاحتجاج على "إلزامية" اللقاح ضد كوفيد-19، على غرار الاحتجاجات الأخرى التي تنظم في أنحاء العالم.

ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، فقد احتشد المتظاهرون، وقد أتى بعضهم مع أطفالهم، أمام البرلمان، وحمل بعضهم راية Australian Red Ensign وهي نسخة من العلم الأسترالي مع خلفية حمراء مرتبطة بحركة "المواطنون السياديون" الذين يعتبرون أن القوانين الوطنية لا تنطبق عليهم.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وقد أكد متحدث باسم قوات الأمن أن "سلوكهم كان جيدا، عموما"، وتم توقيف ثلاثة أشخاص.

وتلقى 94 بالمئة من المواطنين فوق 16 عاما جرعتي لقاح في أستراليا.

واللقاح ليس إلزاميا ولكنه مطلوب لدخول البلاد وللعمل في عدد من المهن التي تعرض ممارسيها للخطر.

وبدأت بعض الولايات الأسترالية ومنها نيو ساوث ويلز بتخفيف القيود بشأن بطاقة التطعيم للدخول إلى الحانات والمطاعم والمتاجر.

وحث رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي سيدعو إلى انتخابات عامة بحدود منتصف مايو، المتظاهرين على البقاء سلميين.

وشدد على أن الحكومة الفدرالية أيدت فقط الزامية التلقيح للعاملين المسنين، والعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في مجالات صحية عالية المخاطر"، مضيفا أن "كل الأمور الإلزامية الأخرى المرتبطة باللقاحات فرضتها حكومات الولايات بشكل أحادي".

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، صباح اليوم، أن أكثر من 406.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و 163382.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.