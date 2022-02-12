محافظ أسيوط يلتقى وكيل وزارة الزراعة ويؤكد على تكثيف الندوات الارشادية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، والمهندسة هدي اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، للتأكيد على تكثيف جهود دعم المزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الارشادية فضلا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي " كمبوست " او علف حيواني، فضلًا عن التوسع فى إنتاج نبات الأزولا والذي يستخدم كعلف للطيور والدواجن.

وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى أو علف للحيوانات معلنا دعمه الكامل للتوسع فى إقامة المعارض الزراعية التى تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة وتوفر لهم مجالات متعددة من اسمدة ومبيدات وشبكات رى وتمويل المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك بحضور ماهر خضيرى رئيس تحرير مجلتي مصر الزراعية وعالم الدواجن والمشرف على معرض وسط الصعيد الزراعى.

حيث استعرض المحافظ جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى تكثيف البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الري للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف والتي يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن تكثيف برامج التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف بالإضافة إلى إنتاج واستخدامات نبات الأزولا.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوى للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف ، معلناً دعمه الكامل لجهود تطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبيطن الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يساهم بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوى للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف.