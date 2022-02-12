السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحصل 3.8 مليار جنيه قيمة قضايا «ضرائب وكهرباء» في أسبوع

أموال
أموال

تمكنت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية، من تحصيل 82 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.9 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

أسفرت الجهود عن ضبط 86873 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (82.158.907) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 2172 قضية من بينها «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين» بمبالغ مالية بلغت(3,860,001,422) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (11,141,225) مليون جنيه.

وضبط 32 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها «النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضي زراعية وأملاك الدولة» بقيمة إجمالية بلغت 81,155,460 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وزارة الداخلية مخالفات كهرباء تحصيل أسبوع تهرب ضريبي حملات ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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