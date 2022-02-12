السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021

الأهلي
الأهلي

كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى كأس العالم للأندية فى مصر؟ سؤال يطرحة العديد من عشاق المارد الأحمر فى مصر والوطن العربي عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك قبل ساعات قليلة على إنطلاق مباراة القمة العربية لتحديد المركز الثالث فى مونديال الأندية بين الأهلي المصري والهلال السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السعودي على ملعب ستاد آل نهيان بالإمارات اليوم السبت، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية داخل مصر

كشفت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، إذاعة المباراة داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني على تطبيق جوجل بلاي أو عبر موقعها الرسمي «من هنا».

وكانت قنوات أبوظبي الرياضية قد قامت بنقل مباراة الأهلي وبالميراس فى نصف نهائي مونديال الأندية فى بث مباشر عبر قانتها بموقع يوتيوب.

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي فى كأس العالم للأندية

ستنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا وقناة أبوظبي "إكسترا" .

تردد قناة أبوظبي "إكسترا"

  • القمر: نايل سات
  • التردد: 12330
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترمز : 27500
  • التصحيح: 5\6

تردد أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا

  • القمر: نايل سات
  • التردد: 12091
  • الاستقطاب: عمودي
  • الترمز : 27500
  • التصحيح: 5\6

وأعلنت قناة SSC7 HD السعودية المفتوحة أيضاً نقل مباراة الأهلي ولكن سيكون البث داخل المملكة العربية السعودية.

تردد قتاة SSC7 HD الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

  • القمر: Arabsat 2B
  • التردد: 12418
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترمز : 27500
  • التصحيح: 3/4

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي عودة الدوليين وإجراء عدد من التغييرات، حيث يغيب الثنائي أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، حمدي فتحي

خط الوسط: علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد هاني

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، محمد شريف

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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