السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربيني تنتهي من «أحفاد ريا وسكينة» وتعود لـ«المشوار»

كواليس مسرحية أحفاد
كواليس مسرحية أحفاد ريا وسكينة

تستأنف النجمة دينا الشربيني خلال يومين تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “المشوار” أمام النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 عبر احد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتنتهى دينا الشربيني اليوم من آخر عروض أولى أعمالها على خشبة المسرح وهي مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” والتي تحمل عنوان الستات ميعرفوش يقتلوا والتي استمرت عروضها لمدة 4 أيام على مسرح البوليفارد بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. 

والتقى أبطال المسرحية العديد من الصور التذكارية للعمل المرجح تقديمه في مصر خلال موسم الصيف المقبل. 

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد حصلت على إجازة من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد “المشوار”، والذي تقوم ببطولته أمام محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022. 

وكشف مصدر من داخل مسلسل المشوار، لـ"الدستور"، عن تفاصيل حصول دينا الشربيني على إجازة من التصوير حيث أكد أن دينا طلبت من المخرج محمد ياسين الحصول على إجازة لمدة 10 أيام من تصوير العمل للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتقديم العرض المسرحي “أحفاد ريا وسكينة” على خشبة مسرح البوليفارد، وتعد هذه المشاركة الأولى لدينا الشربيني في عالم المسرح. 

وأضاف المصدر أن النجمة دينا الشربيني قطعت شوطا كبيرا في تصوير دورها في مسلسل المشوار، وهو ما جعل المخرج محمد ياسين يوافق على منحها إجازة. 

وتجسد دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية ورد وهي زوجة محمد رمضان. 

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل المسرحي الجديد “أحفاد ريا وسكينة” والذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس ودينا الشربيني، انتهت من البوستر الدعائي للعمل استعدادًا لعرضها، وأعقبته بعدد من البوسترات المفردة لنجوم المسرحية. 

وتصدر أبطال المسرحية الأفيش الدعائي الرسمي  للعمل الذي جمع جميع الأبطال، على رأسهم ياسمين رئيس ودينا الشربيني ونجوم مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس" وبيومي فؤاد. 

وعرضت مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" لمدة أربعة أيام في الفترة من 9 فبراير إلى 12 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح البوليفارد. 

وحملت المسرحية اسم "أحفاد ريا وسكينة.. الستات ميعرفوش يقتلوا".

مسرحية  أحفاد ريّا وسكينة، من بطولة النجمة ياسمين رئيس والنجمة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، وبيومي فؤاد ولبنى ونس وعلاء زينهم وعدد آخر من نجوم الفن، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني المخرج هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني

أحفاد ريا وسكينة دينا الشربيني النجمة دينا الشربينى المشوار مسلسل المشوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم