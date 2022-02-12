دينا الشربيني تنتهي من «أحفاد ريا وسكينة» وتعود لـ«المشوار»

تستأنف النجمة دينا الشربيني خلال يومين تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “المشوار” أمام النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 عبر احد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنتهى دينا الشربيني اليوم من آخر عروض أولى أعمالها على خشبة المسرح وهي مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” والتي تحمل عنوان الستات ميعرفوش يقتلوا والتي استمرت عروضها لمدة 4 أيام على مسرح البوليفارد بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

والتقى أبطال المسرحية العديد من الصور التذكارية للعمل المرجح تقديمه في مصر خلال موسم الصيف المقبل.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد حصلت على إجازة من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد “المشوار”، والذي تقوم ببطولته أمام محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وكشف مصدر من داخل مسلسل المشوار، لـ"الدستور"، عن تفاصيل حصول دينا الشربيني على إجازة من التصوير حيث أكد أن دينا طلبت من المخرج محمد ياسين الحصول على إجازة لمدة 10 أيام من تصوير العمل للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتقديم العرض المسرحي “أحفاد ريا وسكينة” على خشبة مسرح البوليفارد، وتعد هذه المشاركة الأولى لدينا الشربيني في عالم المسرح.

وأضاف المصدر أن النجمة دينا الشربيني قطعت شوطا كبيرا في تصوير دورها في مسلسل المشوار، وهو ما جعل المخرج محمد ياسين يوافق على منحها إجازة.

وتجسد دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية ورد وهي زوجة محمد رمضان.

يذكر أن الشركة المنتجة للعمل المسرحي الجديد “أحفاد ريا وسكينة” والذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس ودينا الشربيني، انتهت من البوستر الدعائي للعمل استعدادًا لعرضها، وأعقبته بعدد من البوسترات المفردة لنجوم المسرحية.

وتصدر أبطال المسرحية الأفيش الدعائي الرسمي للعمل الذي جمع جميع الأبطال، على رأسهم ياسمين رئيس ودينا الشربيني ونجوم مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس" وبيومي فؤاد.

وعرضت مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" لمدة أربعة أيام في الفترة من 9 فبراير إلى 12 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح البوليفارد.

وحملت المسرحية اسم "أحفاد ريا وسكينة.. الستات ميعرفوش يقتلوا".

مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، من بطولة النجمة ياسمين رئيس والنجمة دينا الشربيني ومحمد أوس أوس، وبيومي فؤاد ولبنى ونس وعلاء زينهم وعدد آخر من نجوم الفن، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وإشراف فني المخرج هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني