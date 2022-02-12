السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي بورسعيد يشيعون جنازة شاعر المقاومة عم كامل عيد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شيع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، جثمان الراحل عم كامل عيد شاعر المقاومة الشعبية، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد. 

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وأدى العشرات من أهالي المحافظة وأسرة الفقيد والقيادات الشعبية ورجال الفن والثقافة، صلاة الجنازة على عم كامل عيد بمسجد الكبير المتعال بنطاق حي الزهور بشارع 23 يوليو، وذلك عقب صلاة الظهر. 

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أقيمت صلاة الجنازة ومراسم الدفن بعد ساعات من وفاة شاعر المقاومة الشعبية، والذي توفي أمس الجمعة في منزله بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا. 

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تم إيداع جثمان عم كامل عيد بمقابر الأسرة بالجبانة القديمة بشارع 23 يوليو باب رقم 1 بمحافظة بورسعيد، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد التي أصابت المشيعين. 

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يذكر أن عم كامل عيد أحد أشهر شعراء العامية في مصر وقد عاصر الملك فاروق والرؤساء جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات وحسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، ورفض عم كامل الهجرة في 1956 وظل يواجه العدوان الثلاثي علي مصر بالفن، يدعم الفدائيين في مواجهة الدول العظمي، وكان لـ الفن أثر كبير في الإنتصار وجلاء العدوان.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظة مسجد منزل بوابة محمد الثقافة شباب محافظ شعر صلاة الجنازة

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