الفلبين تسجل 76 وفاة و792 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، عن تسجيل 76 حالة وفاة و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و634 ألفا و368 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه بلغ إجمالي الوفيات 54 ألفا و930 وفاة.

وأشارت الصحة الفلبينية إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 84 ألفا و229 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 3 ملايين و495 ألفا و209 أشخاص في أعقاب شفاء 10 آلاف و662 مصابا.

وبدأت الفلبين، منذ أول أمس الخميس، فتح حدودها أمام السياح الملقحين بشكل كامل ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وأوضحت وزارة السياحة الفلبينية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، أنه اعتبارا من الخميس الموافق 10 فبراير بات مسموحا لمواطني حوالي 150 دولة دخول الفلبين دون تأشيرة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، صباح اليوم، أن أكثر من 406.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و163382.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.