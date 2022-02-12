تكليف الدكتور أسامة عمارة عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بالغردقة

قرر الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي تكليف الدكتور أسامة عمارة لتولي عمادة كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات بالغردقة، فرع جامعة جنوب الوادي.

وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لفرع الغردقة في تصريحات له، أنه تقرر تكليف الدكتور اشرف محمودأاحمد لعمادة كلية التربية بالغردقة.

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث آفاق التعاون بين الجامعة والمنظمة الكشفية العربية

كان بحث الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى مع عمرو حمدي، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، آفاق التعاون بين جامعة جنوب الوادى والمنظمة الكشفية العربية فى مجال الكشافه والمرشدات وتنظيم لقاءات قمية بالتعاون مع الجامعه خاصة وأن جامعة جنوب الوادى مقر للأنشطة لاتحاد الجامعات العربية.

وتناول اللقاء تنظيم الجامعة ملتقى جوالى وجولات الجامعات العربية سنويا، ويتم خلاله العديد من المعسكرات الكشفية للمرشدات.

وشهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعليات برنامج جامعة الطفل، بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادي.

وأشار غرباوي إلى أن جامعة الطفل تمثل أحد آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم بما يعود بالنفع على النشء والمجتمع والدولة.

من 4 جامعات بتخصصات مختلفة.. قافلة طبية كبري بمستشفيات البحر الأحمر مجانًا

كان أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تواجد أطباء بروتوكول لعدد 4 كليات طب من جامعات الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج، وذلك يوم السبت 12 إلى الخميس 17 ديسمبر 2022، بمستشفيات مدن الغردقة ورأس غارب والشلاتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر في بيان له، أن أعمال الأطباء والكشوفات تبدأ من الساعة 9 صباحًا وبالمجان للمواطنين.