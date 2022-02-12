السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاهد في قضية الآثار الكبرى: شقيق علاء حسانين اعترف بالحفر والتنقيب

حسن راتب
حسن راتب

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الاستماع لأقوال الشاهد الأول في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.

وتابع أن المتهم شقيق علاء حسانين، اعترف بالاشتراك مع شقيقه بالحفر والتنقيب عن الآثار، وأقر أن الذي يقوم بالتمويل هو حسن راتب، وأضاف بنشوب خلاف في ٢٠١٧ بين حسن راتب وعلاء حسانين، حيث تم الاتفاق على ٥٠ مليون جنيه مصري، للتنقيب في سوهاج، حيث قام حسن راتب بدفع ١٤ مليون لعلاء حسانين وماطل في دفاع باقي المبلغ، ليقوم حسن راتب بتحرير محضر ضد علاء حسانين، بدعوى خلافات مالية بينهم.

حيث أقر أحد المتهمين، أن المدعي ناجح حسانين من أفراد التشكيل العصابى للحفر والتنقيب وسرقة الآثار ومحبوس في الوقت الحالي على ذمة قضايا مباني، وكان ضمن جلسة الصلح التي تمت بين علاء حسانين وحسن راتب، وتم الاتفاق على تنازل حسن راتب عن المحضر ليتم استئناف عمليات الحفر.

وتم تحرير محضر لضبط عز حسانين شقيق علاء، وبإجراء التحريات تبين صحة الخلاف بين علاء حسانين وحسن راتب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار حسن راتب، وتم ضبطه بمنزله وعرضه على النيابة العامة.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة حسن راتب تهريب الآثار الحفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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