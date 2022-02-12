السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 تاجرًا بالمخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي بطوخ

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 16 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهم “لـ 9 منهم معلومات جنائية”.

كما تم ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7447 حكم قضائي متنوع، زتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات قطاع الأمن المركزي مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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