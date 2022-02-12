أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، رعايا بلاده إلى مغادرة أوكرانيا؛ بسبب تصاعد حدة التوترات على الحدود الأوكرانية مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي - في تصريحات صحفية اليوم السبت "نحترم قرارات الأُستراليين الذين يقيمون في أوكرانيا، ولكن نصيحتنا لهم واضحة جدًا، وهي أن الوضع خطير، ويتعين عليهم مغادرة أوكرانيا حرصًا على سلامتهم".

ووصف موريسون الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية بـ"الخطير".. مضيفًا "نأمل أن يتم تحقيق السلام هناك، ولكن في حالة نشوب صراع، فإننا نرغب في ضمان توافر فرصة للأُستراليين للانتقال من أوكرانيا إلى مكان آمن".

واشنطن تخلي سفارتها في أوكرانيا

من المقرر أن تخلي الولايات المتحدة سفارتها في كييف حيث يحذر مسئولو الاستخبارات الغربية من أن "الغزو الروسي" لأوكرانيا بات وشيكًا على نحو متزايد، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن مسئولين أمريكيين إن وزارة الخارجية تعتزم الإعلان اليوم السبت عن مطالبة جميع الموظفين الأمريكيين المتواجدين في السفارة الأمريكية بكييف بالمغادرة قبل "الغزو الروسي" المتخوف منه.

وحسب المسئولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنًا، فإنه ربما يظل عدد قليل من المسئولين في كييف، لكن من المقرر أن يتم إرسال الغالبية العظمى من حوالي 200 أمريكي في السفارة أو نقلهم إلى أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن الخارجية الأمريكية لم تعلق على الأمر.

وكانت الخارجية الأمريكية أمرت في وقت سابق أسر موظفي السفارة في كييف بالمغادرة. لكنها تركت الأمر لتقدير الأفراد غير الأساسيين إذا كانوا يريدون المغادرة.

تأتي الخطوة الجديدة في وقت صعدت واشنطن من تحذيراتها بشأن "غزو روسي" محتمل لأوكرانيا.

وكانت البنتاجون قد أعلنت أمس الجمعة أنه بصدد إرسال ثلاثة آلاف جندي مقاتل آخر إلى بولندا للانضمام إلى 1700 من الذين يتجمعون هناك بالفعل في إظهار للالتزام الأمريكي تجاه حلفاء الناتو القلقين من احتمال "غزو روسيا" لأوكرانيا.