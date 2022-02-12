السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بوصول مبيعات الأدوية إلى 82.3 مليار جنيه (إنفوجراف)

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد بعنوان "مصر تكثف جهود التصنيع المحلي للدواء"، بتوقعات جديدة صادرة عن وكالة فيتش سولوشنز عن سوق الدواء المصري.

,يُتـوقع أن تشهد مبيعات الأدوية في مصر زيادة بنحو 6.6% في 2022، تصل إلى 8.6% في 2026. ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية في 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، و١١٢.٦ مليار جنيه مصري في ٢٠٢٦.  

هذا وقد افتتحت مصر في أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًّا تغطي 150 دواءً مختلفًا.

ومن ثم، يُتوقع زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% في ٢٠٢٢، و5% في 2023، و5.8% في 2026. وكذلك زيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

inbound7736397491125167673
inbound7736397491125167673
مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد مصر تكثف جهود التصنيع المحلي للدوا وكالة فيتش سولوشنز سوق الدواء المصري مبيعات الأدوية مصر زيادة الأداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-2-2022

رسميًا.. مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل