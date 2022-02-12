توقعات بوصول مبيعات الأدوية إلى 82.3 مليار جنيه (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد بعنوان "مصر تكثف جهود التصنيع المحلي للدواء"، بتوقعات جديدة صادرة عن وكالة فيتش سولوشنز عن سوق الدواء المصري.

,يُتـوقع أن تشهد مبيعات الأدوية في مصر زيادة بنحو 6.6% في 2022، تصل إلى 8.6% في 2026. ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية في 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، و١١٢.٦ مليار جنيه مصري في ٢٠٢٦.

هذا وقد افتتحت مصر في أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًّا تغطي 150 دواءً مختلفًا.

ومن ثم، يُتوقع زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% في ٢٠٢٢، و5% في 2023، و5.8% في 2026. وكذلك زيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.