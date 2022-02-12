السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملة موسعة لإزالة 213 تعديا على المجاري المائية ونهر النيل

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الترع والمصارف

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.
توفير الاحتياجات المائية للقطاعات المستفيدة

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 213 حالة تعدي فى نطاق محافظات "المنيا- الدقهلية- البحيرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- قنا"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة المحليات.

من جهته أكد المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، مواصلة تنفيذ حملات الإزالة الموسعة للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات، وأيضًا من كافة أنواع التلوث والحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ “الدستور”، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى تعدد أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء عليها. 

العسكري تعديات البحيرة القوات المسلحة مخالفات الرى النيابة صيانة مخلفات إحالة نهر النيل

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