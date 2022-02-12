الفنانة أسماء خوري: عنوان رواية "السائرون نياما" ألهمني بفكرة المعرض

يستقبل جاليري ليوان للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم السبت، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة أسماء خوري، والذي يقام تحت عنوان "السائرون نياما"، تيمنا برواية الأديب الكبير الراحل سعد مكاوي. هذا ويستمر المعرض حتي الخميس الموافق 10 مارس 2022.

سبق وأقامت الفنانة التشكيلية أسماء خوري، في العام الماضي 2021 معرضها الفردي الخاص، والذي أقيم بعنوان "الأولون" بجاليري أتيلية ضي العرب. ولاقي حفاوة وترحيبا كبيرا من النقاد والجمهور.

وقالت الفنانة أسماء خوري لــ "الدستور": عنوان الرواية ألهمني بفكرة المعرض، لكن الأعمال ليس له علاقة بالرواية نفسها. ويضم المعرض 46 لوحة.

ولفتت "خوري" إلي أنه: موضوع المعرض التالي "السائرون نياما" تغزونا الأشياء التى نصنعها بأيدينا حتى جاء اليوم الذى أصبحنا فيه عبيدا لها..فنحن البشر بذلنا قصارى جهدنا لتطوير الآلة حتى توحشت واصبحت السيطرة ملكا لها .

سائرون نحن نياما.. منقادون وراءها بلا إرادة..مسلوبى الحرية..افقدتنا متع الحياة وجمالها..ابعدتنا عن من نحب..قطعت اواصر الصلة والتراحم بيننا.

إنها تلك الآلة التعيسة ..ذلك المستطيل الأسود الذى لايزيد حجمة عن حجم كف اليد..الذى بلمسة واحدة يتحول الى الوان براقة خادعة ..يجذبنا إلى عالم افتراضي يسرق الدقائق ،الساعات والأيام..يسرق أعمارنا فتمر بلا طاءل ولاجدوى.



فمتى يأتى اليوم الذى نتحرر فيه من هذا الغزو ونصبح أسياد من جديد وتعود الآلة إلى وظيفتها فى تسيير الحياة ليس إلا.. فالتقدم الحقيقى ان نظل اسيادا وليس عبيدا لما نصنع ."



ــ وافتتاح معرض "مجرد حلم" للفنانة شهيرة شكري

في سياق متصل، يفتتح بجاليري المشربية للفن التشكيلي بالمهندسين، في السادسة من مساء اليوم أيضا، المعرض الشخصي للفنانة شهيرة شكري، والذي يقام تحت عنوان "مجرد حلم"، ويستمر لمدة أسبوعين.

يشار إلي أن معرض "مجرد حلم"، هو المعرض الفردي خامس للفنانة التشكيلية شهيرة شكري، حيث سبق وأقامت أربعة معارض خاصة من قبل وهي علي التوالي: معرض "انعكاس الذهب" عام 2018 ــ معرض "انفجار" عام 2019 ــ معرض "مزاج" سنة 2020 ــ وفي العام الماضي أقامت معرض "الجانب المشرق"، وكلها أقيمت بجاليري المشربية للفن التشكيلي.

