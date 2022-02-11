خطوات حجز موعد لإجراء كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يتساءل الكثير عن الخطوات الكاملة للحجز للقيام بعمل الكشف الطبي، لذلك توضح وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحجز، موضحة أن البطاقة سيتم تجديدها كل 5 سنوات على التوالي للحالات المستقرة على مدى الحياة، دون إعادة الكشف الطبي للقيام بتجديدها.

خطوات حجز موعد لإجراء كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

(١) قم بتقديم الطلب والتسجيل بالموقع الرسمي، والتأكّد من القيام بتسجيل البيانات بدقة (من هنا)

(٢) قم بعد ذلك ملء بياناتك الشخصية جميها ويجب ملء استمارة البيانات الأساسية عبر مجموعة أسئلة، والتأكّد من الإجابة بأفضل دقة.

(٣) قم بعد التسجيل بمعرفة ما سيظهر لك رقم الطلب وهو الخاص بك ويجب عليك الاحتفاظ به.

(٤) قم بحجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك في مرحلتها الثانية.

(٥) قم الاستعلام عن الطلب عبر أيقونة الاستعلام عن طلبات البوابة الإلكترونية.

(٦) وفي حالة قبول الطلب قم بحجز ميعاد الكشف الطبي وذلك للحصول على بطاقة “الخدمات المتكاملة” عبر أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الميعاد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات وذلك ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

(٧) يتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعرف على أفضل مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة



وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها عدة مزايا وتتمثل في:

(١) الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

(٢) الإعفاء من الضرائب.

(٣) خصومات على الأندية الرياضية.

(٤) الدمج في المدارس.

(٥) الجمع بين معاشين.

(٦) الكشف المجاني في المستشفيات.

(٧) الدمج في المعاهد والجامعات.

(٨) التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

(٩) دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

(١٠) خصم على اشتراكات مراكز الشباب.

(١١) إعفاء جمركي على الأجهزة التعويضية.

(١٢) خصم على وسائل النقل والمواصلات.