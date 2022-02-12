من القولون للبروستاتا.. فحوصات سرطان يجب على الرجال إجراءها

يعد إجراء اختبار الفحص الصحيح في الوقت المناسب أحد أفضل الأشياء التي يمكن للرجل القيام بها من أجل صحته، حيث أنها تساعد في اكتشاف الأمراض، والكشف على العلاجات الفعالة والمناسبة.

في التقرير التالي قدم الأطباء بموقع " WebMD" عددا من الفحوصات الطبية الخاصة بالسرطان التي يجب على الرجال إجراءها بشكل دوري.

سرطان الرئة:

هذا النوع من السرطانات هو السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث ينتج معظم سرطانات الرئة عن التدخين، لكن الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي لفترات طويلة يمكن أن يصابوا به، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يدخنون على الإطلاق أو لم يتعرضوا للكثير من التدخين السلبي.

ويعد التصوير المقطعي بجرعة منخفضة نوعًا من الأشعة السينية التي تلتقط صورًا لرئتيك، الطريقة الوحيدة للكشف عن سرطان الرئة، حيث يوصى بجرعة منخفضة من التصوير المقطعي إذا كان عمرك يتراوح بين 55 إلى 80 عامًا ولديك تاريخ من التدخين المفرط.

سرطان البروستاتا:

يعتبر سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عند الرجال في العالم، فهناك بعض الأنواع أكثر عدوانية، فقد تساعد اختبارات الفحص في اكتشاف المرض مبكرًا.

قد تشمل الفحوصات للرجال الأصحاء فحص المستقيم، كما توصي جمعية السرطان الأمريكية بأن يبدأ الرجال في إجراء الفحوصات مبكرًا وبشكل دوري.

سرطان الخصية:

أكد الخبراء، أنه عادة ما يظهر هذا السرطان غير الشائع لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 54 عامًا، حيث يمكن علاجه خاصة إذا تم اكتشافه مبكرًا، فعادةً ما تكون فحوصات الخصية جزءًا من الفحص الروتيني للرجل.

ويوصي بعض الأطباء الرجال بإجراء فحوصات ذاتية للكتل أو النتوءات أو التغيرات في حجم الخصيتين أو شكلهما.

سرطان القولون:

تتطور معظم سرطانات القولون من أورام تسمى الزوائد اللحمية على السطح الداخلي للقولون، حيث يعد العثور على سلائل القولون وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطانية.

وتشمل الاختبارات تنظير القولون، حيث يستخدم الطبيب أنبوبًا رفيعًا وكاميرا صغيرة لفحص القولون بالكامل وإزالة الأورام الحميدة، أو التنظير السيني المرن، الذي يفحص الجزء السفلي من القولون فقط.