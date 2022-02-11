محلية النواب: مصر أبطلت مخططات أصحاب الأغراض الشخصية عقب ثورة 25 يناير

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية سباقة في الحديث عن احداث مهمة ومناسبات يجب أن يتم الحديث عنها من أجل الاستفادة من دروسها والتعلم من هذه التجارب، جاء ذلك تعليقا على ما تقوم به التنسيقية من عمل صالونات سياسية لمناقشة عدد من القضايا الهامة والحديث عن تجارب سابقة.

وأضاف «درويش» خلال لقائه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب الذي تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، أن الشعارات التي نادت بها ثورة 25 يناير« عيش حرية عدالة اجتماعية» كانت طموحات نبيلة للشعب، ولكن يوجد بعض الأهداف المدمرة لعدد من الأشخاص المشاركة في الثورة من أجل مصالحهم الشخصية، ولكن بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية والأجهزة الأمنية استطاعت إبطال هذه الأغراض، لافتًا إلى أنه ما قبل ثورة 25 يناير كان يوجد العديد من المؤشرات غير المطمئنة لما سيحدث بعد ذلك.

وبدأت، منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عامًا على قيام ثورة 25 يناير تعرض عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها، وما هو مأمول أن يتحقق كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات والإنجازات المادية وغير المادية على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى الفترة الماضية منذ قيام الثورة في يناير 2011.

ويستعرض اللقاء الجامع لشخصيات تعبر عن المعالم الهامة والقوية لثورة 25 يناير علي كافة الآراء المؤيدة بشدة لما حدث في 25 يناير والمؤيدة بتحفظ والمعارضة، نظرًا لما أعقبها من أزمات وخلل في الشارع وتدهور في عدد من القطاعات المهمة أبرزها السياحة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.

‎ويشارك في اللقاء كل من خالد داود، نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والرئيس السابق لحزب الدستور، النائب محمد عزمي، وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة أبوالنور باحثة علم النفس، والنائب أحمد بلال البرلسي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع.