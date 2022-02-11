التضامن في أسبوع.. تأهيل مستفيدى تكافل وكرامة وأول معسكر لقادرون باختلاف

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 5 فبراير إلى 10 فبراير.

ونستعرض أبرزها في التقرير التالي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» من خلال مقطع فيديو، كالتالي:

الأحد 6 فبراير

• القباج تزور محافظة الوادي الجديد وتستهل زيارتها بإطلاق "وقف النخيل" بمزرعة نخيل الجمعية الشرعية الفرعية بالخارجة، في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة بالمحافظة.

وتفتتح جمعية رعاية الطلاب التابعة للتضامن اجتماعي بطاقة استيعابية 275 طالبا وطالبة وتكلفة 10 ملايين جنيه.

وتفتتح حضانتين نموذجيتين بجمعية التنمية بقرية بورسعيد وحي الأمل في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وتتابع إنهاء مركز التأهيل لذوي الإعاقة وتطوير 1061 منزل بالمحافظة، تحت مظلة سكن كريم في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

الاثنين 7 فبراير

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس لضم شراكات جديدة في مبادرة "محو أمية مليون مواطنة ومواطن".

وتعلن عن إعفاء مكلفات الخدمة العامة من الخدمة إذا قاموا بمحو أمية 10 مواطنات.

• القباج تشارك في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التعاون الدولي بشأن اعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة من اجل التنمية المستدامة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

• وتلقي كلمة مصر في الجلسة الـ60 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لعرض تجربة مصر في تحقيق التوازن الاقتصادي والحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا.

الثلاثاء 8 فبراير

• التضامن الاجتماعي توقع بروتوكولات تعاون مع بنك الطعام المصري لتقييم أثر الدعم الغذائي الشهري للأسر على اقتصاد الأسرة وصحتها العامة وللمساهمة في تغذية حضانات الطفولة المبكرة بالمناطق المطورة.

• وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات مصر تتوسع وتطلق أول معسكر للطلاب "قادرون باختلاف" لدمجهم بالجامعات بدءً من جامعة بورسعيد.

• القباج تتشارك مع منظمة أشوكا بالوطن العربي في تعزيز ريادة الأعمال، وتساهم في حفل توزيع جوائز مشروع "صناع التغيير" للشباب الفائزين من سن 14 عاماً.

• وتلتقي بالممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر اليساندرو فراكاستي لبحث سبل التعاون في في برنامج "وعي" والتمكين الاقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة.

الأربعاء 9 فبراير

• القباج تستعرض منهج الوزارة في مشروعات التمكين الاقتصادي، والجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

• دولة رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة البدء في تنفيذ برنامج سكن كريم بالشراكة مع المجتمع المدني في قرى "حياة كريمة"

• التضامن الاجتماعي تكثف حملات الزيارات الميدانية للأسر المستفيدة بالدعم النقدي "تكافل وكرامة"، للتأكد من استحقاقهم وللقضاء على أي ممارسات تمس حوكمة إنفاق الدعم النقدي.

• بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ فتيات دون 18عاما وإيداعهم بمؤسسة فتيات القاصرات، وآخرين من المسنين وذوي الإعاقة.

• صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا للتوعية بأضرار المخدرات مستهدفاً أبناء القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" ويعقد ندوة بدمياط لتعريف العاملين بآليات تطبيق قانون الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

الخميس 10 فبراير

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد العرض الخاص لمسرحية "كنوز الدنيا" للفنان أشرف عبد الباقي وذوي الاحتياجات الخاصة بحضور وزيري الاتصالات والهجرة.

• صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي يسجل سداد نفقات لإجمالي 224,150 حُكم بمبلغ 80 مليون جنيه شهرياً ويكثف المساعي لجدولة الديون المستحقة له مع المدينين.

• 3413 لجنة زكاة تصرف 450 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي على أكثر من 55 ألف أسرة.

• انطلاق فعاليات برنامج سفراء الوعي تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" لمحافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

• يستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 27000 قيادة توعوية لتكون قادرة على نشر الوعى المجتمعي، وفق الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية لمصر 2030.

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