السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سلسلة لقاءات أدبية وندوات متنوعة بثقافة أسيوط

سلسلة لقاءات تثقيفية
سلسلة لقاءات تثقيفية فى فرع ثقافة أسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية لإثراء المحتوى الثقافي والأدبي بمحافظة أسيوط بفرع ثقافة أسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، حيث شهد قصر ثقافة الغنايم الجلسة الأسبوعية لنادى أدب قصر ثقافة الغنايم وصدفا برئاسة الأديب الروائي علي محمد فتحي، شارك في الجلسة نخبة من الشعراء والمواهب الأدبية الشابة.

بدأت فعاليات الملتقى ببعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بينما قدم الشعراء بعض مربعات فن الواو.

بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بديروط ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط برئاسة المهندس الشاعر أحمد صلاح فخري، حيث أقيمت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من أدباء وفناني ومثقفي ديروط منهم الشاعر سيد فاروق والاديب رامي سيد، حيث قدم الشاعر سيد فاروق شرح مفصل عن مبادئ كتابة الابيات الشعرية بطريقة صحيحة وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية في حب الوطن، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

وفي أجواء أدبية أقيمت أمسية أدبية ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود وبإشراف محمد سيد ابراهيم مسئول نادي الادب بثقافة القوصية.

وفي أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافى شارك فيها الشاعر مدثر الخياط والأديب وجيه سعداوي موجه اول المسرح بإدارة القوصية التعليمية ولاية من شعراء المحافظة وبعض محبي الشعر والأدب، تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة ومربعات فن الواو.

فى الوقت نفسه، استقبل بيت ثقافة أم خلف التابع لفرع ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل قافلة دينية من ادارة الوعظ بالازهر الشريف لعقد ندوة توعوية بعنوان "الميراث الشرعى فى الإسلام" اشرف على تنفيذها ماجدة برايه وسومية حسن و حاضر فيها كلا من فضيلةالشيخ احمد السيد، الشيخ محمود صلاح، والشيخ محمد حمدين،.

هشام عطوة قصور الثقافة إقليم وسط الصعيد الثقافي قصر ثقافة الغنايم المواهب الأدبية الشابة

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