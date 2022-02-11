الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - الفيوم، أمام الجبانات اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- الفيوم، أمام الجبانات اتجاه القاهرة، وعلى الفور تم إرسال قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث،  تأبين إصابة 13 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

اصابة تعاون حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

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وائل لطفي

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