نائب التنسيقية يواصل استقبال شكاوى أهالى شبرا الخيمة

يواصل النائب محمد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاته المستمرة مع أهالي شبرا الخيمة، لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار اللقاءات المستمرة مع أهالي شبرا الخمية، التقى النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من الشخصيات الفاعلة في العمل العام بالدائرة، للحوار حول مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين والاستماع لمختلف الشكاوى والعمل على حلها، والتواصل مع كافة الجهات التنفيذية لتحسين كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ودار النقاش في عدة مشكلات منها تأخر عملية تطوير كوبري عرابي، ومشكلة القمامة، ومشكلة إحلال وتجديد عدد من الشوارع الرئيسية بشبرا الخيمة، وأكد النائب متابعة كل تلك الموضوعات المطروحة وتم بالفعل التواصل مع الجهات التنفيذية، وجارِ العمل على حلها.

وحضر اللقاء كل من: «محمد راغب، السيد بدوي، عبد المنعم الغندور، سامي عويضة، جمال عبدالفتاح، عيسى مصطفى، ياسر راغب، عصمت طه، عبد الله أبوسعدة ومن هيئة مكتب شيماء إبراهيم، أحمد يوسف أبوقورة».

نائب «التنسيقية» ينجح في توفير الاعتماد المالي لكوبري مشاة مزلقان أبيس

وكان قد نجح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في توفير الاعتماد المالى بقيمة 8 ملايين جنيه لإنشاء كوبرى لعبور المشاة على مزلقان أبيس بين منطقتي الموظفين وسكينة.