دراسة تحذر من عدم الشرب من صنابير الحمام

قد يبدو الشرب من صنبور الحمام خيارًا سهلاً في منتصف الليل، وهذا يتوقف على عمر منزلك، قد يضر شرب الماء من صنبور الحمام الجسم وقد يصيبك بالكثير من الأمراض.

أوضح الخبراء، أن السبب في ذلك لأن مياه الشرب أصبحت آمنة باستخدام المطهرات، ولكن إذا كانت مياه الحمام تأتي من خزان تخزين، فقد لا تحتوي على المستويات الصحيحة من المواد الكيميائية، وفقًا لما ذكره موقع «the sun» البريطاني.

وأكد الخبراء أن العقارات القديمة تحتوي على أنابيب من الرصاص، والتي تم التخلص التدريجي منها الآن مع مرور السنين، ولكن إذا كنت تعيش في منزل أقدم من عام 1970، فهذا سبب آخر لعدم الشرب من صنبور الحمام، حيث يمكن أن تجعل تركيبة الماء الموجود في أنابيب الرصاص وخزان المياه أكثر خطورة على صحة الأنسان.

سبب آخر لتجنب حنفية الحمام هو استخدام منقي الماء:

الماء العسر آمن للشرب ولكن عملية تليينه يمكن أن تؤدي إلى ترك مستويات أعلى من الصوديوم في الماء، ولكن حتى لو كانت مياه الحمام جيدة للشرب، فلا يجب أن تأخذها من الصنبور الساخن، هذا لأنه يتم تخزينه في خزانات يمكن تسخينها وتبريدها عدة مرات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا.

فوائد شرب الماء الصحية:

أكد خبراء التغذية أن شرب الماء يساهم في الحفاظ على صحة أعضاء الجسم، خاصة الكلي، والمسئولة عن طرد السموم الضارة.

كما أوضح الأطباء أن شرب كمية كافية من الماء والتي تقدر بثمانية أكواب يوميًا، تساهم في الحصول على جسم نحيف، حيث أن شرب الماء قبل الوجبة وخلالها قد يؤدي إلى استهلاك كمية أقل من السعرات الحرارية، والكربوهيدرات.

وأوضح الأطباء أن الماء يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومنع حدوث الإمساك وتقلصات المعدة المزعجة، حيث تعتبر ملينًا طبيعيًا للبطن.