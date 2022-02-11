الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن حمى «لاسا» القاتلة؟

حمى لاسا
حمى لاسا

لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا وسلالته الجديدة، ولكن كل يوم يظهر وباء جديد فمؤخرًا ثبت إصابة شخصين بحمى تدعى «لاسا» في إنجلترا، وفقًا لما ذكره موقع «the sun» البريطاني.

ما هي حمى لاسا؟

أكد الأطباء أن حمى «لاسا» تنتقل عن طريق ملامسة براز القوارض أو بولها، حيث تنتقل الحمى الجديدة عن طريق ملامسة الطعام أو الأشياء الملوثة بمخلفات القوارض.

وأوضح الأطباء أن الفأر متعدد الثدييات المصاب بالفيروس لا يمرض، ولكنه يمكن أن يفرز الفيروس في البول والبراز، حيث تمتد فترة الحضانة للحمى القاتلة من ستة إلى 21 يومًا في البشر ويمكن أيضًا أن تنتقل عن طريق سوائل الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الموبوءة في غرب إفريقيا، حيث توجد أعداد كبيرة من القوارض هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحمى لاسا الخطيرة.

 

ما الأعراض الأكثر شيوعًا حمى لاسا؟

في حين أن غالبية الحالات دون أعراض، يمكن أن يشمل بعضها الحمى، التعب الجسدي، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، الصداع، آلام البطن والتهاب الحلق.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا تظهر أي أعراض على حوالي 80 بالمائة من المصابين بحمى لاسا، كما تؤدي إصابة واحدة من كل خمسة إلى مرض شديد، حيث يصيب الفيروس عدة أعضاء مثل الكبد والطحال والكلى.

 

هل حمى لاسا قاتلة؟

يتعافى معظم المصابين بحمى لاسا تمامًا، ولكن يمكن أن يصاب بعض الأفراد بمرض شديد أو يموتون، فمعدل الوفيات الإجمالي للحالات هو 1%، ومعدل إماتة الحالات الملحوظ بين المرضى في المستشفى الذين يعانون من حالات شديدة من حمى لاسا هو 15 في المائة.

من جانبه، أكد الأطباء أن الخطر العام على الجمهور في المملكة المتحدة منخفض للغاية بعد الحالات المؤكدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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