الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في المنصورة والسلام

تفقد تأهيل وتبطين
تفقد تأهيل وتبطين الترع

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه، وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات أثناء فترات رى المحاصيل الزراعية.

وتفقد المهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمشرف على الحدائق والأملاك بقناطر الدلتا بوزارة الرى، والمهندس محمد عبد الله سعيد مدير عام الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجندي، وتأهيل ترعة منية محلة دمنة، وتبطين ترعة خزان ديمشلت، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد، وايضا توفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة الاولى.

وواصلت الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة الزرابى، وتأهيل ترعة العاقل ، وتبطين ترعة بني فيز، التابعة لقطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.

من جهته أكد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمشرف على الحدائق والأملاك، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أهميتها في وصول المياه إلى نهايات الترع، مشددًا على مراعاة المواصفات والمقاييس الفنية وجودة الأعمال المنفذة وسرعة معدلات التنفيذ وإجراء الاختبارات للأعمال المنفذة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف لـ"الدستور"، أهمية تأهيل وتبطين الترع فى زيادة عرض جسور الترع المؤهلة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبها، وأيضًا زراعة بعض أنواع الأشجار لتحسين البيئة المحيطة خاصة في المناطق السكنية.

عبدالفتاح السيسي وزارة اسيوط مشروعات ترعة السلام المنصورة وزارة الري استهلاك الموارد المائية تبطين الترع المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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