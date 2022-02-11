النائبة عايدة نصيف تشيد بالجهود المصرية فى مساعدة لبنان

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية عضو اتحاد البرلمان الدولي، الجهود التي تقدمها جمهورية مصر العربية لخدمة أشقائها في مختلف الدول العربية.

وقالت نصيف، في تصريح لـ«الدستور»، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإرسال سفينة مساعدات مصرية إلي الأشقاء في لبنان تأتي في إطار المسئولية الكبيرة التي تتحملها مصر في مساعدة أشقائها من مختلف الدول والسعي المتواصل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت أن الشعب اللبناني يعاني من أزمات بالجملة، منها انخفاض ساعات التغذية بالكهرباء وانقطاع دائم عن أغلب المناطق السكنية، بجانب أيضًا انقطاع المياه لأيام عن المواطنين.

وأشارت «نصيف» إلى أن الشعب اللبناني يعاني أيضًا الأمرين في الحصول علي الغاز للتدفئة، وكذلك غياب العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية من الأسواق، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة تحمل المسئولية تجاه ما يحدث داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت أمين سر لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه ليس بجديد علي القيادة السياسية المصرية أن تمد يد العون لأشقائها في مختلف بقاع الأرض، فمصر دائمًا هي من تتحمل هموم الأمة العربية، ولا تبخل بالمساعدة بكل ما أوتي لها من قوة لمساعدة الشعوب العربية وتعمل علي حفظ استقرار المنطقة بالكامل.

وكانت غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طن مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.