أحمد الفيشاوى يستعد لتصوير فيلم «الدعوة عامة»

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لتصوير أحدث أعماله الفنية بعنوان «الدعوة عامة»، ويخوض به السباق السينمائي لصيف 2022 الجاري.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن صناع الفيلم يعكفون خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات اللازمة لانطلاق التصوير خلال أسبوعين داخل الديكور المخصص للعمل، كما يجري المخرج وائل فرج جلسات عمل مكثفة للتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير للاستقرار على ديكورات العمل.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم “قمر 14” الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر 14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضم فيلم "قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.