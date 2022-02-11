الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد الفيشاوى يستعد لتصوير فيلم «الدعوة عامة»

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لتصوير أحدث أعماله الفنية بعنوان «الدعوة عامة»، ويخوض به السباق السينمائي لصيف 2022 الجاري.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن صناع الفيلم يعكفون خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات اللازمة لانطلاق التصوير خلال أسبوعين داخل الديكور المخصص للعمل، كما يجري المخرج وائل فرج جلسات عمل مكثفة للتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير للاستقرار على ديكورات العمل.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم “قمر 14” الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر 14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضم فيلم "قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

التواصل الاجتماعي سينما يجمع مرشحي يشارك في ألم غادة عادل يوم عمال هادي الباجوري سبوع أحمد الفيشاوي شيرين رضا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة