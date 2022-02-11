الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 17 إثر انقلاب 3 سيارات فى البحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 17 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع 3 حوادث انقلاب لسيارات على الطريق الصحراوي في وادي النطرون بـ البحيرة، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة بالحوادث الثلاث وإصابة 17 شخصاً، بينها حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام قرية شلتوت الكيلو 61 اتجاه الإسكندرية، نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن ذلك إصابة 7 أشخاص.

ووقع الحادث الثاني على الطريق الصحراوي الكيلو 116 اتجاه الإسكندرية في وادي النطرون أيضا، إثر انقلاب سيارة سيرفيس على الطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

بينما وقع الحادث الثالث على الطريق الصحراوي الكيلو 59 اتجاه إسكندرية بنطاق وادي النطرون، حيث انقلبت سيارة ملاكي على الطريق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

١٧ شخصا ٣ حوادث الطريق الصحراوي وادى النطرون عجلة القيادة مستشفى العام أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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