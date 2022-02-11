الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا تكلا يدشن معمودية كنيسة «أبو مَنَّاع» بدشنا

الأنبا تكلا
الأنبا تكلا

دشن نيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا وتوابعها، صباح أمس، معمودية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية أبو مَنَّاع بحري التابعة للإيبارشية، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية وشعب القرية.

ومن جهته أقامت إيبارشية دشنا على مدار يومين فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات وإعداد الخدمة بالإيبارشية، في دير القديس الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد، بعنوان "العقائد في قانون الإيمان" بحضور نيافة الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية والآباء أعضاء مجمع الكهنة.

شارك في المؤتمر حوالي ٢٥٠ فردًا، وتضمن محاضرة لنيافة الأنبا تكلا عن معنى الكنيسة، تبعتها ندوة لإجابة أسئلة المشتركين، بإلإضافة إلى عدد من المحاضرات قدمها آباء متخصصون ومجموعة من ورش العمل والمسابقات، كما كرم نيافته، على هامش المؤتمر، المتفوقين في مهرجان الكرازة المرقسية.

ومن جهته زار نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا قرية فاو قبلي في 7 فبراير الجاري، حيث صلى القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة دميانة، بالقرية، وخلاله دشن أيقونات الكنيسة الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونوستاس) إلى عدد من أواني الخدمة.

وفي سياق آخر نظمت إيبارشية البحر الأحمر على مدار الأيام الثلاثة الماضية فعاليات المؤتمر الأول لخدامها بعنوان "تَعَالَ وَانْظُرْ" في ديري السيدة العذراء (المحرق) بالقوصية والسيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة) بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

حاضَر في المؤتمر، أصحاب النيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا بافلي الأسقف عام لقطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، وعدد من الآباء الكهنة.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية الحجز المسبق لقداسات صوم يونان، والذي يبدأ في 14 فبراير الجاري ويستمر على مدار الـ 3 أيام، وسيقام خلال فترة الصوم أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدرًا من الأفراد في قداسات الصوم.

السيدة العذراء مهرجان الكرازة المرقسية المتفوقين الإيبارشية قانون الايمان

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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