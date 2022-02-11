الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بـ400 مليون جنيه.. ترفيق وتطوير الطرق فى العبور

تطوير الطرق
تطوير الطرق

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إن تكلفة تطوير الطرق بالمدينة خلال العام الجاري 2022 بلغ ما يقارب من 400 مليون جنيه. 

وأوضح "الغيطي" في تصريح لـ"الدستور"، أن أعمال تطوير الطرق تشمل تنفيذ أعمال رفع كفاءة وأعمال طبقة الأسفلت لقطاع كامل بداية من الحي الرابع والحي الخامس واستكمالاً بشارع سميرة موسى. 

وأضاف، أنه جار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق لتنفيذ أعمال الأسفلت أمام الإدارة الزراعية بالبلوك رقم 16079 بالحي الخامس، فضلا عن تنفيذ أعمال الأسفلت ورفع كفاءة لقطاع كامل بالبلوك رقم 14054 بالحي السادس. 

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، أن إدارة الطرق بالجهاز تعمل علي تجهيز وتمهيد وتنسيق الموقع العام للبدء في تنفيذ أعمال رفع الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بالبلوك رقم 15060 بالحي السابع، موضحًا أنه سيتم استكمال باقي أعمال التطوير تباعا.

جهاز مدينة العبور تنفيذ تطوي أعمال لمشروع بيكات الشباب بمنطقة دار مصر منطقة ترفيهة للاطفال

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