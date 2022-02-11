مصرع قائد عربة كارو صدمه قطار فى الغربية

لقي مزارع مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء استقلاله عربة كارو وعبوره مزلقان السكة من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى مركز شرطة كفر الزيات بلاغا باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بكفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام القطار بعربة كارو اقتحم قائدها المزلقان وقت مرور القطار فدهسها القطار ولقي قائدها مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث واستأنف القطار رحلته مرة أخرى.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام القطار بعربة كارو اقتحم قائدها المزلقان وقت مرور القطار فدهسها القطار ولقي قائدها مصرعه في الحال، واستأنف القطار رحلته مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.