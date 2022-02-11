آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2022
احتل رابط الاستعلام عن اخر موعد لقراءة عداد الغاز المنزلي كذلك فاتورة الغاز شهر فبراير 2022 عملية البحث على محرك البحث الاجتماعي "جوجل" حيث اهتمام الملايين من المصريين من عملاء الشركة للاستعلام عن قراءات العدادات المنزلية خلال شهر فبراير الجاري.
رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير
وتتابع" الدستور " مع قرائها كافة الخطوات المتعلقة بالخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن القراءة الخاصة بعداد الغاز لشهر فبرايرمن خلال هذا الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
يمكن للعملاء الاستعلام عن قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2022
حاليا الدخول علي الموقع الرسمي للشركه تسجيل بياناتهم لمعرفه قراءة العداد بالاضافة لاجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات الشركة من خلال الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول علي موقع بتروتريد شهر فبراير 2022
- للاتصالات من خلال هذا الرابط (…..)
- https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
- الضغط علي تسجيل قراءة الغاز
- اختيار المحافظة التابع لها العميل
- كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة
- وتتضمن بلوك عمارة شقة فرعي منطقة ومحافظة
- والبلوك وإيصال الغاز
- الضغط على الاستعلام لظهور قراءة العداد
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وكانت شركة الغاز الطبيعي قد قامت بالإعلان عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا بهدف توصيل الغاز بالتقسيط الميسر بدون مقدم او فوائد
علي مدار ٦ سنوات بمعدل ٣٠ جنية شهريا حتى تتمكن تلك المبادرة من توصيل الغاز الطبيعي لكافة الوحدات السكنية بالمناطق التي يتم دخول الغاز بها لأول مرة
رابط استعلامات عن قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2022
يشار أن شركة الغاز الطبيعي المختصة حددت الفترة من 20/1 من كل شهر للاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك الغاز من خلال إدخال قراءة العداد على الموقع الالكتروني فيما خصصت الفترة 30/1 من كل شهر لسداد الفواتير عبر وسائل الدفع المختلفة من قبل الشركة بهدف تخفيف الأعباء اليومية على المواطنين يأتي ذلك في إطار الخطة الرقمنة .