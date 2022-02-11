آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2022

احتل رابط الاستعلام عن اخر موعد لقراءة عداد الغاز المنزلي كذلك فاتورة الغاز شهر فبراير 2022 عملية البحث على محرك البحث الاجتماعي "جوجل" حيث اهتمام الملايين من المصريين من عملاء الشركة للاستعلام عن قراءات العدادات المنزلية خلال شهر فبراير الجاري.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير



وتتابع" الدستور " مع قرائها كافة الخطوات المتعلقة بالخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن القراءة الخاصة بعداد الغاز لشهر فبرايرمن خلال هذا الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

يمكن للعملاء الاستعلام عن قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2022

حاليا الدخول علي الموقع الرسمي للشركه تسجيل بياناتهم لمعرفه قراءة العداد بالاضافة لاجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات الشركة من خلال الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول علي موقع بتروتريد شهر فبراير 2022

للاتصالات من خلال هذا الرابط (…..)



https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx



الضغط علي تسجيل قراءة الغاز

اختيار المحافظة التابع لها العميل

كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة

وتتضمن بلوك عمارة شقة فرعي منطقة ومحافظة

والبلوك وإيصال الغاز

الضغط على الاستعلام لظهور قراءة العداد



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موعد صرف مرتبات الموظفين فبراير 2022

وكانت شركة الغاز الطبيعي قد قامت بالإعلان عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا بهدف توصيل الغاز بالتقسيط الميسر بدون مقدم او فوائد

علي مدار ٦ سنوات بمعدل ٣٠ جنية شهريا حتى تتمكن تلك المبادرة من توصيل الغاز الطبيعي لكافة الوحدات السكنية بالمناطق التي يتم دخول الغاز بها لأول مرة



رابط استعلامات عن قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2022

يشار أن شركة الغاز الطبيعي المختصة حددت الفترة من 20/1 من كل شهر للاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك الغاز من خلال إدخال قراءة العداد على الموقع الالكتروني فيما خصصت الفترة 30/1 من كل شهر لسداد الفواتير عبر وسائل الدفع المختلفة من قبل الشركة بهدف تخفيف الأعباء اليومية على المواطنين يأتي ذلك في إطار الخطة الرقمنة .

